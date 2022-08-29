Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek - Son Dakika
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Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek

29.08.2022 15:38
Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında 4 günde 86 çocuk sünnet ettirilecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında 4 günde 86 çocuk sünnet ettirilecek.

Belediyeye müracaat eden aileler çocuğunu sünnet ettirmek için randevu alıyor.

86 çocuk için başvuru yapılan program kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar randevu usulüyle davet edildikleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde sünnet ediliyor.

Balonlarla süslenen hastanenin girişinde palyaçolar tarafından karşılanan çocuklar işlemlerin ardından yine palyaçolar tarafından ameliyathaneye kadar götürülüyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sünnet hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. İnşallah bu hizmetimiz bundan sonraki yıllarda da devem edecek. İlçemizdeki 6 yaş ve üzeri yavrularımızın sünnetlerinin yapılması için bir organizasyon yaptık. İl Sağlık Müdürümüze, hastanemizin başhekimine ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başvuruları aldık ve bugün ilk operasyonlar başladı."

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç ise şu ana kadar 25 çocuğun sünnet edildiğini belirterek, 4 günde 86 çocuğa bu hizmeti sunmuş olacaklarını aktardı.

Aileler de bu organizasyondan dolayı Sağlık Bakanlığına ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta 4 günde 86 çocuk sünnet edilecek - Son Dakika
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