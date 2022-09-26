Çubuk'ta köprü korkuluğundan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Çubuk'ta köprü korkuluğundan düşen çocuk yaralandı

26.09.2022 16:17
Çubuk'ta köprü korkuluğundan düşen çocuk yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çıktığı yaya köprüsü korkuluğundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çıktığı yaya köprüsü korkuluğundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yeşil Çubuk Parkı'ndan geçen Çubuk Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü korkuluğuna oyun amacıyla çıkan 12 yaşındaki Y.K.D, su bulunmayan çayın beton yatağına düştü.

Yaralanan çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çubuk Çayı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta köprü korkuluğundan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

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