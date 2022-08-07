Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi

07.08.2022 16:02
Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda bahçedeki sebzelerin arasına ekili 40 kök Hint keneviri buldu.

Operasyonda ayrıca 354 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çubuk'ta 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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