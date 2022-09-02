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Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 300 gram kubar tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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