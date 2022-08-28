Akbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Osman Akbaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu - Son Dakika

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