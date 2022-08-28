Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu - Son Dakika
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Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu

28.08.2022 13:14
Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Akbaş, evinde tadilat yapmaya başladı.

Tadilatta kullandığı taşlama makinesindeki spiral taşının boğazına isabet etmesiyle yaralanan Akbaş'ın evine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri geldi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Akbaş, olay yerindeki sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Akbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Osman Akbaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde tadilat yaparken fırlayan spiral taşı canına mal oldu - Son Dakika
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