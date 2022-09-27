Yurda yerleşecek üniversite öğrencileri ile yakınlarına çay ve çorba ikramı

??????? Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan kız ve erkek öğrenci yurduna yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine, Çubuk Belediyesi çay ve çorba ikram etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi içine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 7 bin 600 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurduna öğrenciler yerleşmeye başladı.

Yurdun dört bir yanından yurda kayda ve yerleşmeye gelen öğrenci ve ailelerini, Çubuk Belediyesince kurulan stantta görev alan kişiler, çay, su ve çorba ikramıyla karşıladı. Söz konusu yurt, 1800'ü AYBÜ olmak üzere, başkentteki üniversitelerde okuyacak 6 bin kız ve 1600 erkek öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Çubuk Belediyesinin standında, öğrenci ve ailelerine 10 günde yaklaşık 15 bin kişilik ekmek, çorba, su ve çay ikram edildi. Söz konusu hizmetin, öğrencilerin yerleşmesi tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AYBÜ Esenboğa Külliyesi içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yurdun bu hafta hizmete açıldığını belirterek yurdun, Çubuk'a ve Ankara'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni yurtla öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda çok uygun şartlarda barınma imkanına sahip olacağını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Sadece yeni açılan yurtta 7 bin öğrencimiz ilçemizde misafirimiz olacaktır. Bu ilçemiz açısından önemli bir sayıdır. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız. Sergi alanı, konferans salonu, çalışma atölyeleri, mescit, berber, terzi gibi olanakları ile öğrencilerimizin çeşitli yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağını önemli bir yurt ilçemize kazandırılmış oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum."

"Yurt yeni yapılmış, çok güzel"

Çocuğunu yurda yerleştirmek için İstanbul'dan geldiğini dile getiren Cemal Altısoy, "Biz yeni geldiğimiz için bize göre çok güzel bir yer. Yurt yeni yapılmış, çok güzel. Belediyemiz de bize çorbamızı verdi. Allah razı olsun." dedi.

Yurdun okula çok yakın olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Salih Yıldırım da "Çocuğumu bu yurda yerleştirdik. Yeni yapılan bir yurt. Dıştan görünüşü, çevresi, okula olan uzaklığı gayet hoşuma gitti. Uzun yoldan geldik, Allah razı olsun belediyemiz de çay ikram etti, çorba ikram etti. Bize iyi geldi. Gayet de doyurucu oldu." diye konuştu.

Beklediğinden çok daha iyi bir yurda yerleştiğini aktaran öğrencilerden Şule Naz Kızılırmak ise "Açıkçası çok beğendim. Diğer yurtlarla karşılaştırdığımda beklediğimden çok daha iyi durumda, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek Çubuk Belediyesine ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.