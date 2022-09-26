Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

26.09.2022 23:42
Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrilen oto kurtarıcı aracının sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrilen oto kurtarıcı aracının sürücüsü yaralandı.

Ankara-Çubuk kara yolunda giden Haydar Elyıldırım idaresindeki traktör yüklü 06 BFZ 185 plakalı oto kurtarıcı aracı, Ankara Esenboğa Havalimanı yakınında refüjdeki aydınlatma direği ile ağaçlara çarparak devrildi.

Kurtarıcının üzerindeki traktör yola savruldu ve Alparslan Demirkaya yönetimindeki 18 LE 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kurtarıcı sürücüsü Elyıldırım, yaralandı. Elyıldırım, çevredekilerce olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

YORUMLAR
500
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Ankara Çubuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:35 Rusların ülkeden kaçışı sürüyor! Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
22:27 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı
22:27 Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
22:03 Sahada kanlar içinde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali görüntülendi
21:58 Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı
21:53 Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 23:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta oto kurtarıcının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement