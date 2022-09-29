Çubuk'ta yaya önceliğine dikkat çekildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla ilkokul öğrencileri yaya geçitlerinden 'yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' sloganlarıyla geçti. Daha sonra da yaya geçitlerindeki çizgiyi kırmızıya boyadı.

Ülke genelinde trafikte yaya önceliği farkındalığının arttırılmasına yönelik eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlendi. Çubuk'ta ise Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katılımıyla ilkokul öğrencileri ilçede bulunan yaya geçitlerinden 'yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' sloganları atarak geçti.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çekerek, yaya geçitlerinde bulunan çizgileri kırmızıya boyadı.

Kaymakam Keleş, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda ölümlü trafik kazalarında azalma yaşandığını söyledi.

Öğrencilerle birlikte farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Keleş, "Bugün Yavuz Selim İlkokulumuzun önünde bulunan yaya geçidinin yanı başındayız. Öğrencilerimizle beraber bir farkındalık çalışması yaptık. Trafik kurallarının nasıl işlediğini, yayanın ve taşıtların bir birlerine geçit üstünlüğünün ne olduğuna ilişkin sürücülerimize bu konuda farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Cadde ve sokaklarda geçiş üstünlüğü hakkının yayalarda olduğu vatandaşlara anlatılırken, trafik kurallarına ilişkin çeşitli broşürler dağıtıldı. Uygulamanın gün boyu okul ve çevrelerinde devam edeceği de öğrenildi.

Farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenen etkinlikle İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, öğretmen, polis, jandarma ve zabıta ekipleri de görev aldı.