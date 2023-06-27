Ankara'nın Çayırhan Gölü'nde bir yılda tutulan 400 ton balık, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Ankara'nın Çayırhan Gölü'nde bir yılda tutulan 400 ton balık, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor

27.06.2023 14:08

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde bulunan Çayırhan Gölü, Ankara'nın en büyük alana sahip gölüdür ve yürüyüş yolları, doğa kampları, trekking ve balık tutma gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde barındırıyor. Gölün etrafına yapılan yeşillendirme çalışmaları ve çardak gibi imkanlar sayesinde ziyarete gelen doğaseverler şehrin gürültüsünden uzak bir gün geçirebilme fırsatı yaşıyor. Ayrıca, gölden çıkarılan yaklaşık 400 ton balık ise yurtdışına ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ankara'nın saklı cennetlerinden biri olan Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Gölü, bir yanında 3 bin yıllık tarihiyle Juliopolis Antik Kenti diğer bir yanında 10 milyon yıl önce oluşan kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip 'Gökkuşağı Tepeleri' ile ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

YAKLAŞIK 400 TON BALIK İHRAÇ EDİLİYOR

Ankara'nın denizi olarak nitelendirilen Çayırhan Gölü'nden her yıl çıkarılan yaklaşık 400 ton balık ise yurtdışına ihraç edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 65 kilometrelik çapıyla Ankara'nın en büyük Türkiye'nin ise 6. en büyük baraj gölü olarak kabul edilen gölün etrafına yapılan yeşillendirme çalışmaları ve çardak gibi imkanlar sayesinde ziyarete gelen doğaseverler şehrin gürültüsünden uzak bir gün geçirebilme fırsatı yaşıyor.

Burası da Ankara'nın denizi! Yılda 400 ton balık çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor

ÇADIR VE KARAVAN İLE KONAKLANABİLİYOR

Alan içerisinde bulunan yeşilliklerin içerisinde ziyaretçiler belirlenen alanlara yanlarında getirdikleri çadırlar ile konaklayabiliyorlar. Bunun yan ısıra hem kendi karavanlarıyla hem de alan içerisinden kiralayabildikleri duşu, tuvaleti ve mutfağa sahip olan çekme karavanlar ile diledikleri kadar konaklama imkanına da sahip olabiliyorlar. Nallıhan Belediyesi tarafından sağlanan tur teknesi ile göl içerisinde tur atma fırsatı da bulabilen ziyaretçiler Juliopolis Antik Kenti'ni ve doğa harikası olan Gökkuşağı Tepeleri'ni daha yakından görebiliyorlar.

Burası da Ankara'nın denizi! Yılda 400 ton balık çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor

"BURADA YILIN 9 AYI BALIK TUTABİLİYORUZ"

30 senedir profesyonel balıkçılık yapan Hüseyin Çınar, her yıl gölden çıkarılan tonlarca kilogram ağırlığındaki balıkları ihraç ettiklerini ve ayrıca dileyen tüm herkesin kendi oltalarıyla buraya gelerek balık tutabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Şu an gölümüzde İsrail Sazanı, Aynalı Sazan, Kızılgöz, Kerevit ve eskiden çok daha fazla olmak üzere Yayın Balığı var. Gölün uzunluğu 65 kilometre. Derinliği ise 15 metre ile 70 metre arasında değişiyor. Balıklarımız 2 sene önce çok daha iyiydi ama Kara Kaz denilen bir kuş türü sürekli buradan balık tükettiği için verim düştü. Bir Kara Kaz günde ortalama olarak 20 kilogram balık yiyor. Gölden çıkarttığımız İsrail Sazanı balığını Irak ve Suriye başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediyoruz. Gölde yaşanan verim düşüklüğüne rağmen senede 350-400 ton balık ihraç edebiliyoruz. Göle çıkan bir balıkçı günde aşağı yukarı 200 kilogram balık tutar. Balık tutma mevsimimiz 15 Haziran'da başlar ve 15 Mart'a kadar devam eder. Biz burada yılın 9 ayı balık tutabiliyoruz.

Burası da Ankara'nın denizi! Yılda 400 ton balık çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor

"VATANDAŞLAR BURAYA GELİP AVLANABİLİR"

Vatandaşlarımız buraya oltalarıyla gelip kendileri de balık tutabilirler. Bizim belirlediğimiz bazı alanlar var. Vatandaşlar buraya gelip avlanabilir ve alanda bulunan mangallarda balıklarını pişirip yiyebilirler. Biz bu gölde geçtiğimiz yıllarda 70-80 kilogramlık balıklar tutabiliyorduk ama şu sıralar bu kadar büyük balıklarla çok nadiren karşılaşıyoruz. Balıkların küçülmesinin sebebi de barajımızın artık eskimiş olması. 1955'de yapılmış ve tam 68 yıldır hizmet veren bir baraj burası."

Burası da Ankara'nın denizi! Yılda 400 ton balık çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor
Burası da Ankara'nın denizi! Yılda 400 ton balık çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor
Kaynak: İHA
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Çayırhan, Nallıhan, Ankara, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Ankara'nın Çayırhan Gölü'nde bir yılda tutulan 400 ton balık, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika


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