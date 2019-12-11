Son Dakika Haberleri: Ankara'nın 'en ballı' günleri başlıyor
Son Dakika Güncel Ankara'nın 'en ballı' günleri başlıyor - Son Dakika

Ankara'nın 'en ballı' günleri başlıyor

6 saat önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği desteğiyle MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl Ankara'da ilki gerçekleştirilecek olan 'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri' 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Altınpark Fuar Merkezi A Salonunda düzenlenecek.

Ankara'nın 'en ballı' günleri başlıyor, System.String[]

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği desteğiyle MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl Ankara'da ilki gerçekleştirilecek olan 'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri' 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Altınpark Fuar Merkezi A Salonunda düzenlenecek.


'Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri'nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak. Katılımcılar bal ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek.


MSR Uluslararası Fuarcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle bal meraklılarının bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı, arıcılık malzemeleri, baldan üretilen ürünler (pastalar, içecekler, kozmetik, temizlik ve sağlık ürünleri) hediyelik ve organik ürünlere ulaşabilecekleri Ankara Bal Günleri'ni düzelendekileri belirtilerek şu ifadelere yer verildi; 'Balın sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu florasının gündem oluşturması, bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulanması hedefleniyor. Ayrıca Bal Günleri'nde ilginç etkinliklere de imza atılacak'


Üreticiden Tüketiciye Ankara Bal Günleri'nde, atölye çalışmaları, yarışmalar, sürpriz ikramlar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Girişlerin ücretsiz olacağı Bal Günleri sabah saat 10.00'dan 20.00'ye kadar gezilebilecek. - ANKARA

Türkiye, Aralık, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi
Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'nın 'en ballı' günleri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]