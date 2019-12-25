Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika

Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı

6 saat önce

Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı.

Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı, System.String[]

Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı. Çalışmalar sona erdiğinde Sincan, Türkiye'de sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek.


Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz ayında atılan Kültür ve Kongre Merkezi'nin kaba inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar inşaatın yüzde 20'si tamamlandı. Çalışmalar bittiğinde 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara'nın gözde merkezleri


arasında yer alacak olan Kültür ve Kongre Merkezi'ni Sincan halkı da sabırsızlıkla bekliyor.


25 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi, tamamlandığında Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olacak. Merkez konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje tamamlandığında Sincan'ın kültür ve sanat merkezi haline geleceğini belirterek, "Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'ni inşallah Sincanımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphane ile 2 bin 561 kişilik konferans salonu olacak. Bu anlamda Ankara'nın en büyük merkezini Sincan'a kazandırıyoruz" diye konuştu.


16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili konuştu: Ankara'da şantajcı bir grup var
Erdoğan: Bu konu bizim meselemiz değil, polemiğe girmeyin Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]