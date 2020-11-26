Ankara'nın En Büyük LG Brand Shop'u açıldı - Son Dakika

Küresel salgın döneminde yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdüren LG, Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi'nde, Ankara'nın en büyük LG Brand Shop'unu açtı.

LG Electronics'ten (LG) yapılan açıklamaya göre, hizmete giren mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor. LG Brand Shop'un bir başka özelliği ise, içerisinde bulunan LG ThinQ Deneyim Alanı (LG ThinQ Experience Zone) ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturması.

LG ThinQ Deneyim Alanı'nda, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri sergileniyor. Bu ürünlerin en dikkat çekenleri arasında; kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV'ler yer alıyor.