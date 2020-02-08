Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" oyunseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" oyunseverlerle buluşuyor

6 saat önce

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" oyunseverlerle buluşuyor.

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" oyunseverlerle buluşuyor. 9 Şubat 2020tarihinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, binlerce Ankaralı oyunseveri bir araya getirecek.


Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu tarafından 4.defa düzenlenecek "GüestGO!" etkinliği, Ahmet "Jahrein" Sonuç, Tuna"Pintipanda" Akşen, Ferit"Wtcn" Karakaya ve birçok internet fenomenini ağırlayacak. Türkiye Espor Federasyonu ve Lösev panellerine de sahiplik yapacak etkinlik, önde gelen oyun firmalarının panelleriyle Türkiye'de oyun sektörünü ileri taşımayı hedefleyecek . Başta Yenimahalle Belediyesi ve Aselsan'ın desteğiyle teknoloji ve oyun sektörünün önde gelen firmalarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte oyuncular, çeşitli deneyim alanları,turnuvalar ve çeşitli stant alanlarıyla oyuna ve eğlenceye doyacak. Oyun ve espor üzerine dair her şeyin konuşulacağı panellerle Ankaralı gençler hem keyifli vakit geçirecek hem de sorularına cevap bulabilecek. Ayrıca binlerce oyunseveri sürpriz hediyeler ve oyuna doyacakları bir gün bekliyor olacak. - ANKARA

Nazım Hikmet Ran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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