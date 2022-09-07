Ulus İş Hanı'nda tahliye muamması

Ankara'nın en eski çarşılarından Ulus İş Hanı içerisinde kimliğini ve hangi kurumdan geldiğini açıklamayan bir kişi, yetkili olduğunu söyleyerek bir kuyumcuyu zorla tahliye etmeye çalıştı. Çarşı esnaflarından Bircan Hazer, "Mahkeme kararı var kesinlikle buradan çıkacaksınız diyorlar ve kimlik ibraz etmiyorlar. Tehditkar bir şekilde, 'Biz görevimizi yapıyoruz, kimse bize karışamaz dediler" dedi.

İddialara göre, Ankara'nın tarihi çarşılarından biri olan Ulus İş Hanı içerisinde, "Kuyumcu Dilaver" isimli bir dükkan kimliğini ve nerden geldiğini belirtmeyen bir şahıs tarafından zorla tahliye edildi. Çilingirle kapıyı açmaya çalışan şahıs, komşu esnafların itirazı üzerine dükkan sahibini bekledi. Kuyumcu sahibi geldiğinde ise acilen dükkanı boşaltmaları gerektiğini ifade ederek içeriyi boşalttı. Komşu esnafların da yardımıyla Kuyumcu Dilaver Biçer belli bir ücret ödemesinden sonra tahliyenin durdurulabileceğini öğrendi. Bunun üzerine herhangi bir bilgilendirme yapmadan dükkanı boşaltmaya çalışan şahıs, ortadan kayboldu.

"Bana neden böyle zulüm ettiler anlayamadım"

Kuyumcu Dilaver Biçer, "Bizi on yılı doldurduğumuz için çıkartıyorlar. Kanunda kaidede bu varmış ama biz vergimizi kiramızı ödüyoruz. Bana dükkanı boşalt diye bir anda gelindi. Bir tarih verilmiş ama avukatım bana haber vermedi. Bana neden böyle zulüm ettiler anlayamadım. Biz, bunun bir yolu yordamı var mı en azından onu söyleyin dedik. Hiç yardımcı olunmadı ve yönlendirme yapmadı" diye konuştu.

"Dükkanımızı zorla tahliye ettiler"

Çarşı esnaflarından Bircan Hazer ise, "Sabah saatlerinde burada bir kalabalık oluştu. Arkadaşlar kimlik ibraz etmediler. Nerden geldiklerini söylemediler. Ellerinde sadece dosya vardı. Dükkanı açmaya çalıştılar. Dükkanın kiracısı burada değildi. İzin vermedik, dedik ki 'kendisine ulaşalım, gelsin onun nezaretinde gerekli olan işlemleri yaparsınız'. Esnaf arkadaşımız geldi. Ama çok acele etmeye ve bir an önce tahliye etmeye çalışıyorlar. 'Mahkeme kararı ver kesinlikle buradan çıkacaksınız diyorlar' ve kimlik ibraz etmiyorlar. Tehditkar bir şekilde, 'Biz görevimizi yapıyoruz, kimse bize karışamaz dediler'. Biz zaman kazanmaya çalışıyoruz, avukatımıza ulaşmaya çalıştığımız halde tek kelimeyle dükkanımızı zorla tahliye ettiler" ifadelerini kullandı.

Mağdur Dilaver Biçer' in eşi Münevver Biçer ise, kim olduğu belli olmayan bir şahsın işlem yapan memuru acele ettirip işlemi hızlandırmaya çalıştığını, tahliye işleminin durdurulma imkanı varken işleminin nasıl durdurmaları gerektiğini açıklamadıklarını ifade etti. - ANKARA