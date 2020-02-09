Ankara'nın en soğuk gecesi - Son Dakika
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Ankara'nın en soğuk gecesi

6 saat önce

Ankara'da kış mevsiminin en soğuk gecesi yaşandı.

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Ankara'da kış mevsiminin en soğuk gecesi yaşandı. Termometrelerde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak görüldü.

Ankara'da kış ayının en soğuk gecesi yaşandı. Kenti etkisi alan soğuk hava nedeniyle sıcaklık yer yer sıfırın altında 11 ve 12 dereceye kadar düştü. Şehrin merkezi yerlerinden Kuğulu Park'ta ve bazı yerlerde bulunan süs havuzları dondu. Kimi binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. Akşam saatlerinde sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Araçların camları ve yollar buz tutarken belediyeye bağlı ekipler, çevre yolları, bulvarlar ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde tuzlama çalışmaları yaptı.

Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 6 derece olurken, kent merkezinde termometreler sabahın ilk saatlerinde ise sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde dik yokuşlarda araçlarıyla çıkıp inmekte zorlanan vatandaşlar çareyi daha düz yolları kullanmakta buldu.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere dışarıya çıkan ve otomobilinin üzerindeki buzları temizlemeye çalışan Mehmet Doğan, "Bu soğuklar dondurucu soğuklar. Ankara hiç böyle bir soğuk görmedi. Şuanda Ankara'da eksi 12 derece soğuk var" dedi.

Öte yandan, yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kuğulu Park, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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