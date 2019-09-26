Son Dakika Haberleri: Ankara'nın "en tatlı" festivali ziyaretçilerini bekliyor
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Ankara'nın "en tatlı" festivali ziyaretçilerini bekliyor

2 saat önce

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.

Ankara'nın

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.

Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı.

Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi.

Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.

Festival, 29 Eylül'de sona erecek.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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