Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi

20.08.2022 11:30
Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinde görülmeye başlandı.

Başkent'te aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinden görülmeye başlandı.

Havaların aşırı sıcak geçmesinden etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut'un en işlek caddesinde dolaştı. Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı Ankara'da 2 bin rakımda 7 gün süren yangın nöbeti Ankara'da 2 bin rakımda 7 gün süren yangın nöbeti
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement