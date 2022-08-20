Havaların aşırı sıcak geçmesinden etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut'un en işlek caddesinde dolaştı. Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.