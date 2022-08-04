Yine aynı ülke yine aynı manzara! Bu kafayla NATO'yu rüyanızda görürsünüz

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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