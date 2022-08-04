Ankara'da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün gece saatlerinde Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polat P. idaresindeki motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yol yapım çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Yol yapım çalışmasını fark edemeyerek çukura düşen sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücünün çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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