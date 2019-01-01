Ankara'nın Etimesgut İlçesinde Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı MHP'nin Adayı Enver Demirel...
1 saat önce
IHAAW162346-SIY/01-01-2019- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı MHP'nin adayı Enver Demirel desteklenecek.
IHAAW162346-SIY/01-01-2019
- Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı MHP
'nin adayı Enver Demirel
desteklenecek. 01.01.2019 16: 23: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
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