Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 yıl önce yapılan ve 10 yıldır çalışmadığı tespit edilen vanaların değişim ve montajları nedeniyle yarın saat 23.59'dan başlayarak 2 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA

Sincan, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanacak - Son Dakika

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