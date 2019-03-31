Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Evren İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara'nın Evren İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ankara'nın Evren ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazandı.

Ankara'nın Evren İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ankara'nın Evren ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüsamettin Ünsal bin 472, İYİ Parti adayı Hakan Öcal 683, Saadet Partisi adayı Yusuf Yiğiter 6 oy aldı.

-Ünsal'ın öz geçmişi-

1973 Evren doğumludur.Tahsilini ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. İş hayatını müteahhit olarak sürdürmektedir. 2004-2009 yıllarında AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

2014 yılında AK Parti Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 4 cocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Hüsamettin Ünsal, Ankara, AK Parti, Evren, Güncel
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