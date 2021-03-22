ATO'da "Ankara'nın Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşmaları" toplantısı yapıldı

Ankara Kent Konseyinin (AKK) koordinatörlüğünde düzenlenen "Ankara'nın Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşmaları" toplantılarının ikincisi Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın ticaretten sanayiye, turizmden ulaşıma kadar her alanda ileriye taşınması için vizyoner düşünceler üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin lobi faaliyeti yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantı, ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Başkent Ankara Meclisi (BAM) Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ile bu kurumların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Ankara- İstanbul Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi, fuar alanının tamamlanması, Anka Park'ın açılması, Sağlık Vadisi'nin kurulması ve Ankara Ahi Cumhuriyeti Paneli'nin düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

ATO Başkanı Baran, konuşmasında, başkentin hak ettiği yere ulaşabilmesi için Ankara'nın lobiye ihtiyacı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada belki hiçbirimiz Ankaralı değiliz ama ömrümüzü burada geçirdik ve Ankaralıdan çok Ankaralı olduk. Ankara'nın uzun zamandır yakalayamadığı bir fırsatın, birliğin içindeyiz. Ankara'nın geleceği ile ilgilenenlerin sayısı artıyor. Bu toplantıdan çok büyük bir bereket çıkacağını düşünüyorum. Bu hareketle beraber Ankara'nın hak ettiği yere ulaşması için büyük bir gayret göstereceğiz."

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Ceylan, yarım kalan Ayaş tren yolu projesinin kalan kısmının bitirilerek, bu projenin nasıl değerlendirilebileceğine dair ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz da dertlerinin, Anadolu'nun ürünlerini Ankara üzerinden dünyaya taşımak olduğunu kaydederek, "Anadolu'nun bütün güzelliklerini ihracatın konusu yapacaksak İstanbul'dan Avrupa'ya kadar ulaşacak tren yolu projesini hazır hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.