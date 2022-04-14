Ankara'nın geleneksel sof kumaşı Kızılcahamam'da canlandırılıyor - Son Dakika
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Ankara'nın geleneksel sof kumaşı Kızılcahamam'da canlandırılıyor

14.04.2022 14:33
Ankara'nın geleneksel sof kumaşı Kızılcahamam'da canlandırılıyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, geleneksel Ankara sofu kumaşı dokumacılığı kursiyerlerini ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, geleneksel Ankara sofu kumaşı dokumacılığı kursiyerlerini ziyaret etti.

Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaş, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığıyla yeniden ekonomiye kazandırılmaya başlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan, "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Projesi" kapsamında Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki kadınlar dokuma tezgahında bu kültürü yeniden canlandırılıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, sof kumaş kursiyerleri ile bir araya geldi.

Acar, Ankara'nın sof kumaşını yeniden canlandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kızılcahamam Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezimiz ortaklığı ile Ankara'mız, Kızılcahamam'ımız ve çevre ilçelerimiz Çamlıdere, Güdül ve Ayaş için çok önemli bir projeye ev sahipliği yapıyoruz. Bugün kursiyerlerimizi ziyaret ederek dokuma süreci ve sof kumaş ile ilgili istişarelerde bulunduk, sohbet ettik. Tarihi 15-16. yüzyıla dayanan Ankara sof kumaşımızın yeniden ülkemize kazandırılmasının temellerini atıyor oluşumuz ilçemiz için çok önemli."

Acar, tüm kursiyerlere ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Süleyman Acar, Kızılcahamam, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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