Son Dakika Haberleri: Ankara'nın göbeğinde kendisini yaktı
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Ankara'nın göbeğinde kendisini yaktı

1 saat önce

Ankara Kızılay Meydanı'nda bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

Ankara'nın göbeğinde kendisini yaktı, System.String[]

Ankara Kızılay Meydanı'nda bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda 45 yaşlarındaki R.Ç. isimli vatandaş, üzerine benzin dökerek kendini yakacağını söyledi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Ç'yi ikna etmeye çalıştı. O esnada elindeki çakmağı çakan R.Ç., kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan vatandaşa ilk müdahaleyi polisler yaptı. Bir polis yangın söndürme tüpü ile alevlerin sönmesini sağladı.

Ekonomik sorunları olduğu öğrenilen R.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kızılay Meydanı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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