Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Atatürk Sahil Parkı'nda devam etti. Günün önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu öğrencileri oratoryo gösterisi sundu, şiirler okudu. Tören, Polis Akademisi Bando Takımı tarafından verilen konserle sona erdi. Törene, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkan Vekili Şükrü İnaltekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar ve gaziler katıldı.

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