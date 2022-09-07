Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

07.09.2022 15:30
Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilkokula yeni başlayan 3 bin öğrenciye kırtasiye paketleri dağıtıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilkokula yeni başlayan 3 bin öğrenciye kırtasiye paketleri dağıtıldı.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan kırtasiye paketi ile birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu sayede hem miniklerin eğitim hayatına heveslerinin artacağını hem de öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni eden Şimşek, "İlkokula başlarken duyduğumuz heyecanı unutmadık. Minik öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmak ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek adına bu desteği vermek istedik. Eğitim varsa, gelecek de var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği - Son Dakika
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