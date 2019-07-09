Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

56 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı., System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
Futbol, Ankara, 3. Sayfa
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