Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Ankara Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. 5 futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen alan küle döndü. - ANKARA
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