Öğretmenler Yine Engellendi, Bu Kez Eğitim-İş'in Yürüyüşü Polis Barikatı ile Kesildi

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da dere yatağında mahsur kalan ineği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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