Gölbaşı'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 15:04

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, ilçe jandarma ve emniyet yetkilileri, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla okul önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte durdurulan araç sürücüleri ve vatandaşlar bilgilendirildi.

YORUMLAR
500
Yağmur'u 27 yerinden bıçaklayarak katleden sanık: Şizofrenim Yağmur'u 27 yerinden bıçaklayarak katleden sanık: Şizofrenim YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 22:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement