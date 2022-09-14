Serap Yılmaz, yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Serap Yılmaz, Gölbaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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