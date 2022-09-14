Gölbaşı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında Atatürk İlkokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Kaymakam Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin de katıldı.
Serap Yılmaz, yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.
Etkinlikte öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri sunuldu, şiirler okundu, E-Twinning projesinde dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.
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