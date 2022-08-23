Eşiyle boşanma aşamasında olan koca korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direnen adamın sonu

Dün 17.00 sıralarında Ankara'da eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K. kendini eve kilitledi. Ardından sinir krizi geçiren M.K. pencerelerin camını kırdı. Kırık cam parçalarını ve evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı.

EKİPLER SAATLERCE İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı. Ardından M.K.'nın eşi ve yakınları olay yerine geldi.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fakat koca ikna olmadı. Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis M.K.'yı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.