Dün 17.00 sıralarında Ankara'da eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K. kendini eve kilitledi. Ardından sinir krizi geçiren M.K. pencerelerin camını kırdı. Kırık cam parçalarını ve evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı. Ardından M.K.'nın eşi ve yakınları olay yerine geldi.
Fakat koca ikna olmadı. Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis M.K.'yı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşiyle boşanma aşamasında olan koca korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direnen adamın sonu - Son Dakika