Polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

23.08.2022 09:18
Polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan öfkeli koca dehşet saçtı. Kendini eve kitleyen koca 6 saatin sonunda biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Olay saat 17.00 sıralarında Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 326. Sokak'ta bulunan Rose Apartmanı giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K. kendini eve kilitledi. Ardından sinir krizi geçiren M.K. pencerelerin camını kırdı. Kırık cam parçalarını ve evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı. Ardından M.K.'nın eşi ve yakınları olay yerine geldi. Fakat koca ikna olmadı. Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis M.K.'yı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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