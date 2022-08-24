Mahalle arası hayvanat bahçesi için kapatma kararı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasındaki hayvanat bahçesinin, aslan ve kaplanların kükreme seslerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkemece kapatılmasına karar verildi. Avukat Merve Nur Özkan, işletmenin mühürleneceğini belirterek, "Bakanlık tarafından hayvanların buradan nakledilmesi için iş yeri sahibine 2 aylık bir süre verildi. Bu süre eylülde bitiyor, sonrasında mühürlenecek" dedi.

İş insanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi'nde 2015'te, Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladığı arazide restoran ve kafe işletmeciliği yaptı. Öner, geçen yıl Mayıs ayında ise restoranı kapatıp, hayvanat bahçesine dönüştürdü. Aslan, kaplan, geyik, maymun, tavus kuşu gibi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi, büyük ilgi gördü. Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesleri, bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti. Mahalleli, hayvanların kükreme sesinin yanı sıra işletmeden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi. Mahallelinin belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayeti üzerine işletme, 1 hafta kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından 2021 yılı Ağustos ayında işletmeye 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı' verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel de valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı.