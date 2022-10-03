Güdül'de asfalt çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Güdül'de asfalt çalışmaları başlatıldı

03.10.2022 17:58
Güdül'de asfalt çalışmaları başlatıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, doğal gaz altyapısı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfalt çalışmaları başlatıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, doğal gaz altyapısı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfalt çalışmaları başlatıldı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediyelerinin fen işleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların kış gelmeden tamamlanacağını belirtti.

Yalçın, "Doğal gaz çalışmaları dolayısıyla bozulan sokaklar, ana yollar belediyemiz ekipleri tarafından yapılıyor. Şehir bizim şehir, insanlar bizim insanımız. Bu çalışmalarla şehrimize artı değer katmaya çalışıyoruz." dedi.

İlçe halkının doğal gaza kavuşması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Yalçın, çalışmayapan ekibe de teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül'de asfalt çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

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