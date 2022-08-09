Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor - Son Dakika
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Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor

09.08.2022 20:54
Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sinek ve haşerelerle mücadele yürütüyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, vatandaşların haşerelerden rahatsız olmaması için ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mahalle muhtarları da haşerelerle mücadelesi dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor - Son Dakika
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