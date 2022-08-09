Mahalle muhtarları da haşerelerle mücadelesi dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sinek ve haşerelerle mücadele yürütüyor.

Kaynak: AA

Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor - Son Dakika

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