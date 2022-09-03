Güdül Belediyesi, metruk bina ve evlerin yıkımlarını sürdürüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde, metruk bina ve evlerin yıkımları sürüyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, gazetecilere, ilçede görüntü kirliliği oluşturan ev ve binaların yıkımlarını başlattıklarını söyledi.

Çalışmaların Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğüne dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizde kirlilik oluşturan metruk binaların yıkımını yapıyoruz. Bu anlamda ilçemizin sakin görselliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sakin şehir olarak bunu çok önemsiyoruz. İlçe genelinde metruk ve boş bulunan binalar yangına da davetiye çıkarıyor. Görüntü kirliliği oluşturan bu binalardaki yıkımlarımız sürecek. Güdül ilçemiz, son zamanlarda oldukça ilgi gören yerlerin başında geliyor."