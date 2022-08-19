Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu

19.08.2022 17:01
Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti'nde suyun üzerinde bir ceset gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin 24 yaşındaki Cem Polat'a ait olduğu öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te gölette erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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