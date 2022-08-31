Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı

31.08.2022 14:25
Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı

??????? Ankara'nın Güdül Kaymakamlığına atanan Deniz Yıldırım görevine başladı.

??????? Ankara'nın Güdül Kaymakamlığına atanan Deniz Yıldırım görevine başladı.

Kaymakam Yıldırım, Güdül Kaymakamlığı önünde personeller tarafından karşılandı.

Makamına geçen Yıldırım, görevine başladı.

YORUMLAR
500
Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi Ankara'da sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklan genç, yaşamını yitirdi Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Kaynak: AA

Deniz Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement