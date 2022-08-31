Güdül Kaymakamı Yıldırım görevine başladı

??????? Ankara'nın Güdül Kaymakamlığına atanan Deniz Yıldırım görevine başladı.
Kaymakam Yıldırım, Güdül Kaymakamlığı önünde personeller tarafından karşılandı.
Makamına geçen Yıldırım, görevine başladı.
Kaynak: AA
Deniz Yıldırım, Ankara, Güncel, Son Dakika
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