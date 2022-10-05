İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

05.10.2022 12:50
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Isparta, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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