Ani sel, su baskını , yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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