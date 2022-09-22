Ankara'daki Metruk Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ankara'daki Metruk Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

22.09.2022 16:41
Ankara'daki Metruk Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ankara’nın Hacettepe Mahallesi’ndeki metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki binaların çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, üç gencin içeride uyuşturucu kullandığı sırada çıktığı iddia edildi. Bir mahalle sakini, “Onların da haberi yokmuş, onlar da yanmaya başlamışlardı. Polisler yakaladılar, götürdüler” dedi.

Haber: CEYLAN SAĞLAM - Kamera: FATİH EFE

Ankara'nın Hacettepe Mahallesi'ndeki metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki binaların çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, üç gencin içeride uyuşturucu kullandığı sırada çıktığı iddia edildi. Bir mahalle sakini, "Onların da haberi yokmuş, onlar da yanmaya başlamışlardı. Polisler yakaladılar, götürdüler" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki metruk bir binanın çatısında bugün yangın çıktı. Alevler, çevredeki evlerin çatısına da sıçradı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının, üç gencin içeride uyuşturucu kullandığı sırada çıktığı iddia edildi. Metruk binadaki üç genç, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir mahalle sakini, "İçeride dört kişilerdi, balicilerdi herhalde. Onların da haberi yokmuş, onlar da yanmaya başlamışlardı. Polisler yakaladılar, götürdüler. Hatta evin sahibinin de üstüne yürüdüler, polisler ayırdı. Gecekonduların hepsinde oluyor, çoğu gecekondu boş. Oturanlar çok nadir. Üç dört tane çatıya sıçramış, çatıdan devam ediyor yanmaya… Bilerek mi yakıyorlar belli değil. Yıkılacak buraların hepsi" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki Metruk Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki Metruk Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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