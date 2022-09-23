Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi

23.09.2022 11:38

Ankara'nın Haymana ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan 23 yaşındaki acil tıp teknikeri Betül Eratik yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in gören çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Haymana ilçesinde Ş.U'nun kullandığı 06 PGY 10 plakalı kum yüklü kamyon, Bünyamin Adacı Caddesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı.

GENÇ TEKNİSYEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi. Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI FENALIK GEÇİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi. Eratik'in cenazesi Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINACAK

Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Acil tıp teknikerinin acı sonu! Olay yerine gelen arkadaşları fenalık geçirdi
Acil tıp teknikerinin acı sonu! Olay yerine gelen arkadaşları fenalık geçirdi
Acil tıp teknikerinin acı sonu! Olay yerine gelen arkadaşları fenalık geçirdi
Acil tıp teknikerinin acı sonu! Olay yerine gelen arkadaşları fenalık geçirdi
YORUMLAR
500
Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu Ankara haberi! Ankara'da, 2 milyon liralık kaçak tütün ve ticari eşya operasyonu Son dakika haber... Büyükelçi Bodnar Esir takası çok zor bir operasyondu Son dakika haber... Büyükelçi Bodnar Esir takası çok zor bir operasyondu
Kaynak: AA

Haymana, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, "şaka" eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'de bir daha asla şaka yapmayacağım
11:48 Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi
11:38 TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı
11:37 Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu
11:35 Sağlık çalışanından meslektaşına inanılmaz sözler: Hemşireleri çalıştırın, kırbaçlayın
11:30 Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası Rusya'dan kaçış devam ediyor: Antalya bileti 200 bin lirayı buldu
11:26 Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak
11:22 Kılıçdaroğlu: Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı, artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi?
11:05 Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı
10:55 Portekiz basınına konuşan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de yaşadığı en büyük şaşkınlığı anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 12:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement