Doğumhaneden çıkarken tüm kameralar oradaydı! Dünya böyle bir bebek görmedi

Kaynak: AA

Haymana, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da acil tıp teknikeri, devrilen kamyonun altında kalarak acı şekilde can verdi - Son Dakika

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