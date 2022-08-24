İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.K. ve S.S.'nin ev ve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde eve düzenlenen operasyonda, dikili halde 4 bin 823 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilo kubar esrara el konuldu. Gözaltına alınan H.K. ve S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kenevir, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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