Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

01.08.2022 14:42
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

ANKARA'nın Haymana ve Elmadağ ilçelerinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 5- 26 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ve aparatlar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Haymana ve Elmadağ ilçelerinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 5- 26 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ve aparatlar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, 5- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Haymana ilçesi Culuk Mahallesi'nde 2 kişinin yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine, yapılan çalışmada 37 kök Hint keneviri, 11 uyuşturucu içme aparatı, 12 uyuşturucu içme aparatı parçası, 3 şırınga, 2 alüminyum folyoya sarılı tüp başlığı, 2 gram alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Karahoca Mahallesi'nde de 1 kişinin evinin bahçesinde ekili vaziyette 71 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Elmadağ ilçesi Deliler Mahallesi'nde icra edilen dron faaliyeti sırasında ise Hint keneviri olabileceği değerlendirilen bitki tespit edildi. Belirlenen adreste yapılan arama sonucunda; 416 kök skunk, 6 kilogram kubar esrar, 1 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Elmadağ, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı - Son Dakika
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