Ankara'nın İdlib planı - Son Dakika
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Ankara'nın İdlib planı

6 saat önce

İdlib'den Türkiye sınırına göç devam ediyor.

İdlib'den Türkiye sınırına göç devam ediyor. Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına yöneliyor. Şu ana kadar 900 bine yakın kişi evini, yurdunu bırakıp güvenli gördüğü bölgelere kaçtı. İdlib'den Türkiye sınırına doğru devam eden hareketlenme, hükümeti de acil önlemler almaya itti. Sınıra gelecekleri, Suriye topraklarında tutmak ve oluşturulan bölgede barındırmak için bölgeye acil konteynerler sevk edilmesi planlanıyor.

Ak Partinin son MKYK toplantısında binlerce insanın Türkiye sınırından geçişine izin verilmeyeceği, sınıra yakın yerlerde barınmalarına olanak sağlanacağı belirtildi. İstanbul havalimanının yapımı sırasında kullanılan konteynerlerin şirketle anlaşamaya varılarak bölgeye gönderilmesi planlanıyor. Öte yandan askeri muhaliflerin düzenlediği operasyonlarda son iki haftada yüzlerce rejim gücü etkisiz hale getirildi. Rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı. Esad'a ait biri İdlib'de diğeri Halep'te iki helikopter düşürüldü. Bu ayın ilk iki haftasında rejime ait, 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 zırhlı araç, 3 zırhlı personel taşıyıcı ve 2 insansız hava aracı imha edildi. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Ankara'nın İdlib planı

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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