Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu

14.06.2022 16:41

Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili olduANKARA Ankara'nın merkezinde etkili olan yağışlı hava ilçelerde de kendini gösterdi.

Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu

ANKARA Ankara'nın merkezinde etkili olan yağışlı hava ilçelerde de kendini gösterdi. Dereler taşarken ekili arazilerde su altında kaldı.

Ankara'nın Gölbaşı, Haymana, Bala, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ilçelerinde de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kalırken ekili arazilerde etkilendi. Yağış nedeniyle bazı derelerde taştı.

Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'nın ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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