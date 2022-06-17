Öğrencilere karnelerini takdim eden protokol üyeleri, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı - Son Dakika

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