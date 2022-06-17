Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı

17.06.2022 13:57
Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı

Ankara'nın Kahramankazan, Şereflikoçhisar ve Beypazarı ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

Ankara'nın Kahramankazan, Şereflikoçhisar ve Beypazarı ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

Kahramankazan'da 24 okulda eğitim gören 12 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Gazi İlkokulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Vekili Ayhan Kesici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar ilçesinde ise 5 bin 437 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Okullarda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkanı Memiş Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, çocuklardan tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de 10 bin 250 öğrenci karne aldı.

Şehit Onur Yaman İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun katıldı.

Öğrencilere karnelerini takdim eden protokol üyeleri, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

YORUMLAR
500
Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti 'Çinti' yarışması Ankara'da geleneksek kadın kıyafeti 'Çinti' yarışması AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement