Ankara'nın ilçelerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ve Bala ilçelerinde düzenlenen toplantılarda yeni tip koronovirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler değerlendirildi, Çubuk'ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Beypazarı Kaymakam Temel Ayca başkanlığında yapılan toplantıda "Vefa Koordinasyon Grubu"nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Çalışmaların sistemli bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ayca, "65 yaş ve üzeri kişilere hizmet vermek amacıyla oluşturulan grubumuz genelde kimsesi olmayan kişilere hizmet vermektedir. Yakını olan ve bakacak eşi dostu çocuğu olanlar, ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bundan sonrası da tedbirler ve kararlar uygulanacak ve devam edilecek." dedi.

Toplantıda alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarının ilaçlanmasının ardından hayvan satışlarına kapandığı ifade edildi.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da belediye olarak yeni tip koronavirüs pandemisine karşı belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Buran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemiz bir virüs ile mücadele ediyor. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Dezenfekte çalışmalarımız tüm kamu kuruluşları, siyasi partilerimizi, camilerimizi, ve konaklarımızı iki gün arayla devam ediyor. Rabbim milletimize yardımcı olsun." şeklinde konuştu.

Başkan ve kaymakam vatandaşları uyardı

Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dolaşarak hem esnafları hem de vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyardı.

Hükümet, PTT, Atatürk, Kıbrıs caddelerini gezen Keleş ve Demirbaş, PTT'nin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Polis de anonslarla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı.

Maaş sırası bekleyen 65 yaş üstü vatandaşları görevlilerle evlerine gönderen Kaymakam Keleş, "Vefa Sosyal Destek Projesi" ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların hem maaşlarını hem de ihtiyaçlarını evlerine götürdüklerini söyledi.

Şu ana kadar ilçede koronavirüs teşhisi konulan kimse olmadığını vurgulayan Kaymakam Keleş, tüm ısrarlara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş üstü 3 kişiye idari para cezası uygulandığını kaydetti.