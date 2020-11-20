Ankara'nın ilk "Başkent Büfe"si hizmete açıldı - Son Dakika

Halk Ekmek Fabrikası, kentte üretim yapan kadın kooperatifler ve yerli üreticilerden alınan doğal ürünlerin bulunacağı "Başkent Büfe"yi, Koru Metro İstasyonu çıkışında hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Market" projesinin ardından ilk "Başkent Büfe"nin de Halk Ekmek Fabrikasınca açıldığı bildirildi.

Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi ürettiği ürünlerin satışa sunulacağı Başkent Büfe'ye ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Başkent Büfeler'de, yerli üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürettiği salça, reçel, sirke, bal, peynir, erişte, yumurta, nohut, turşu, ekmek, et ve süt ürünlerine kadar birçok doğal ve sağlıklı ürünün aracısız ve uygun fiyattan tüketicilere ulaştırılacağı kaydedildi.

"Bu uygulamamızı daha da yaygınlaştıracağız"

Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, Başkent Büfeler'in sayısını artıracaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankaralı çiftçilerin ve kadın kooperatiflerimizin ürünlerini büfemizin raflarına taşıyoruz. Halk Ekmek'in kendi ürettiği ürünlere de Koru Mahallesi'nde açtığımız ilk Başkent Büfemizde yer vereceğiz. Doğal, sağlıklı ve temiz ürünlerle birlikte ekmek, süt, yoğurt, yumurta gibi ürünleri de Ankaralıların hizmetine sunuyoruz. İnşallah bu uygulamamızı daha da yaygınlaştıracağız."

Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, "Mahallemizde beklediğimiz bir açılış gerçekleşti. Sayın Mansur Yavaş başkanımız sayesinde büfemiz hizmete girdi. Bu bizim çok arzu ettiğimiz bir şeydi. O yüzden çok mutluyuz. Koru Metro İstasyonun otobüs ringlerinin olduğu noktaya açılması Çayyolu bölgesine de hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alacaatlı Mahallesi Muhtarı Hülya Erdoğan da "Başkent Büfe'nin açılmasından mutlu olduk. Bu uygulamanın genişletilmesini ve her mahalleye yayılmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Dodurga Mahallesi Muhtarı Esin Öztürk ise "Böyle bir hizmet sunulduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, doğal ve temiz ürünlere bu kadar kolay ulaşabildiğimiz için Başkent Büfeler'in açılmasına çok sevindik." ifadelerini kaydetti.