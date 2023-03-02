Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı

02.03.2023 16:10

Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı Başkentte sanayi sitesinde kimyasal madde üretimi yapan bir tesiste çıkan yangında fabrika tamamen yanarken bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA - Başkentte sanayi sitesinde kimyasal madde üretimi yapan bir tesiste çıkan yangında fabrika tamamen yanarken bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde kimyasal madde üretimi ve dolumu yapan fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında fabrikada çalışan çok sayıda personel binayı terk ederken binada mahsur kalan İsmet Doygun hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, üretim hattında bulunan kimyasal maddenin bir anda alevlenmesi sonucu çıkan yangında çevredeki dükkanda çalışan işçilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekibi, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki dükkanlara sıçramadan uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Kimyasal madde yüklü 4 tanker ise itfaiye erlerinin soğutma çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın çıktığı fabrika ile ilgili polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İş yerinde çalıştığı esnada patlama sesi duyduğunu dışarı çıktığında yoğun bir dumanla karşılaştığını belirten görgü tanığı Ahmet Yaşın, "Fabrika da çalışıyorken bir anda yoğun bir duman gördüm. Koşup geldik, itfaiyelerin söndürdüğünü gördük. Personel dışarı çıkmış çevredeki insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Bir kadını ve bir erkeği içeriden kurtarmışlar ama bir kişinin de içeride kaldığını duydum. Söndürme çalışması bayağı sürdü. Yaklaşık 15 itfaiyeci vardı, yangını söndürdüler. Kısa zamanda söndürdüler fakat olan oldu, bir fabrika yok oldu gitti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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