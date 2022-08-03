Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı

03.08.2022 17:59
Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın dış cephesini yenilemek amacıyla kurulan iskele çöktü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir binanın dış cephesini yenilemek amacıyla kurulan iskele çöktü. Çöken iskelenin altında kaldığı tespit edilen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir binada dış cephe yenileme çalışmaları için kurulan iskele çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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