Olay, Kahramankazan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir binada dış cephe yenileme çalışmaları için kurulan iskele çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da dış cephe için kurulan iskele çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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